Calamai: “Igor titolare un rischio, Caceres è più affidabile. Preferisco Vlahovic e Cutrone”

Luca Calamai ha commentato la formazione iniziale scelta da Iachini per Fiorentina-Atalanta. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Igor è bravo e interessante ma è rischioso metterlo in campo dall’inizio in queste gare. Vai a giocare contro giocatori forti e di grande esperienza come Ilicic, Zapata e Gomez. Caceres è più affidabile. Igor potenzialmente ha tutto ma non è un vantaggio non avere Caceres. Chiesa-Cutrone? E’ una scelta che capisco, la società ha la necessità di capire se Cutrone è il centravanti da 15-20 gol per la prossima stagione. Io però, in questo momento, preferisco Vlahovic”.