Calamai: “Iachini in discussione, adesso deve inventarsi qualcosa. Su Sarri…”

Luca Calamai, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Per me Bonaventura è la prima riserva a centrocampo, i titolari sono Amrabat, Pulgar e Castrovilli. Callejon e Ribery? Va trovato un incrocio tattico, penso che Callejon potrà stare un pò più avanti rispetto a Napoli. Il cambio con Chiesa non lo vedo automatico. Mi auguro che Iachini possa inventarsi qualcosa, non può fare sempre la stessa cosa. Callejon a tutta la fascia vuol dire bruciare un patrimonio tecnico. Vanno prese scelte nette col centravanti ed a centrocampo: non si deve ruotare continuamente. Con questi due esterni il miglior centravanti è quello d’area di rigore, quindi Cutrone. Iachini? Oggi è in discussione, tutti ipotizzano Sarri ma è davvero complicato un suo arrivo. Mi dicono che Sarri voglia tornare ad allenare in una squadra costruita a sua immagine, difficilmente accetterà una panchina in corsa. Beppe da quando è arrivato non ha pace, così non è nelle condizioni di lavorare bene. L’ambiente ha la sensazione che possa arrivare altro.