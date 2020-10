Calamai: “Iachini aggiusterà il modulo. E Cutrone può diventare titolare”

Questo il pensiero di Luca Calamai dai microfoni di Radio Bruno:

Il problema della Fiorentina non è il modulo ma l’atteggiamento. Quello che a me non piace, cioè Amrabat regista, nasce dal tentativo di fare una Fiorentina più coraggiosa con due mezzali offensive. Credo che presto il marocchino tornerà a fare la mezzala, con Pulgar davanti alla difesa, in un modulo che sarà con una difesa a 3 e mezzo per non gravare Callejon di troppo lavoro difensivo. Un assetto che incrementerà i cross e i suggerimenti per il centravanti e allora può approfittarne Cutrone, che è il vero finalizzatore della rosa e potrebbe rimettere in discussione tutte le gerarchie.