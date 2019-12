Calamai: “I 22 milioni stimati sono una cifra onesta. Se ritenuta eccessiva si vada a Campi”

Luca Calamai ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La cifra di 22 milioni è onesta, siamo a Firenze in un’area viva della città. Commisso deve decidere se pagare la cifra richiesta oppure se valutarla eccessiva e quindi fare lo stadio a Campi Bisenzio. Per la Mercafir c’è già un progetto pronto, con viabilità, mezzi e tutto il resto. A Campi invece ci sarebbe da partire completamente da zero, sarebbe necessario lavorare molto sul contorno. Comunque, rimango basito da come non sia possibile andare a restaurare il Franchi. Da una parte non si può toccare perché è un monumento storico, dall’altra però bisogna intervenire perché cade a pezzi ed è pericoloso.