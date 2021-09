Calamai: “Critiche a Dragowski assurde. Corsa da fare sulla Lazio”

Il pensiero dell'opinionista: "Non godersi le cose buone di questa Fiorentina è tafazzismo"

Il giornalista si scaglia anche contro chi a suo dire critica troppo Dragowski: "In estate lo volevano 7-8 squadre, godiamoci il fatto di avere due ottimi portieri anzichè criticare in modo gratuito. In questa Fiorentina c'è da migliorare, ma non godersi quanto di buono sta succedendo è tafazzismo".