Calamai: “Conferenza Iachini da 10, ma più aggressività sulle richieste. Pradè…”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno: “Alla conferenza stampa di Iachini do 10 perché è un amico, uno di noi. E ci mette passione. Mi sarebbe piaciuto sentirlo più aggressivo nelle richieste. Do 4 a quella Firenze che lo ha accolto con diffidenza. Forse vogliamo farci del male da soli, volevamo Guardiola? L’etichetta ‘Beppe picchia per noi’ è assolutamente limitativa. Ha voglia di lavorare a testa bassa e ci darà una mano. Pradè? Non mi è piaciuta tutta questa melassa nei confronti di Montella, ma ho apprezzato le sue parole sul prossimo mercato. Barone? Voto alto per lui perché ha interrotto le vacanze in famiglia per venire a Firenze, bravissimo. Antognoni? Lo vorrei meno negli uffici e più vicino alla squadra”.