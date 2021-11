Calamai: “A gennaio due colpi per l’Europa. I soldi ci sono”

Le parole dell'opinionista: "Questo è l'anno per provare a tornare in Europa. Che errore fatto in estate!"

Redazione VN

Luca Calamai, intervenuto a Radio Bruno, riapre la "ferita" del mercato estivo della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Italiano aveva fatto una sola richiesta pubblica da Moena, chiedendo un quinto esterno d'attacco. Quell'errore lo stiamo ancora scontando. La Fiorentina i soldi ce l'ha, perchè a giugno arriveranno i 50 milioni di Chiesa. Non c'è neanche da chiedere uno sforzo alla proprietà. Se a gennaio la Fiorentina sarà più o meno in questa posizione di classifica deve fare due colpi sul mercato, perchè può essere l'anno giusto per tornare in Europa".