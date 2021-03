Cairo: “Lo 0-3 a tavolino? Faremo tutti i ricorsi possibili”

Si prospetta un nuovo caso tipo Juventus-Napoli dello scorso 3 ottobre. La partita Lazio-Torino non si è disputata, nonostante fosse programmata per questo pomeriggio allo stadio Olimpico per le 18:30. Questo per le note vicende legate alle molte positività riscontrate all’interno del gruppo squadra granata ed al divieto dell’Asl di Torino di muoversi dal capoluogo piemontese. La Lega Serie A ha, comunque, deciso di far giocare la partita nonostante tutti sapessero che la formazione di Nicola non si sarebbe presentata nella Capitale. Ed ora? Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è molto chiaro, come racconta gazzetta.it:

L’unica decisione logica da prendere era rinviare il match. Invece hanno stabilito tutt’altro. Adesso aspettiamo la decisione del giudice sportivo, se arriverà lo 0-3 a tavolino non finisce qui ovviamente, faremo ogni ricorso possibile.