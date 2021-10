Cagni sicuro: “Caso Vlahovic già rientrato”. E poi punge Sarri

"Sarri deve dimostrare di essere un grande allenatore. Se necessario cambi modulo"

"Ho visto l'abbraccio di Vlahovic al tecnico, per me il problema non ci sarà fino alla fine. C'è solo Commisso che si è incavolato col procuratore. Per quanto riguarda la Lazio, hanno preso uno che fa solo il 4-3-3, mentre Marotta per l'Inter ha sostituto uno che faceva il 3-5-2 con uno che fa lo stesso modulo. Io sceglierei sempre Luis Alberto, che mi fa vincere le partite. E se non puoi sostenere il 4-3-3 cambi modulo. Sarri deve dimostrare così di essere un grande allenatore".