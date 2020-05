Di seguito raccogliamo l’opinione del tecnico Gigi Cagni, affidata a TMW Radio:

“E’ un periodo particolare, la gente vuole il calcio. Il problema non è il calcio sì o calcio no ma chi ci governa. Si stanno facendo disastri. Oggi in tutti i campi siamo in mano a persone incapaci dal punto di vista di gestione. Basti guardare il ministro Spadafora”.