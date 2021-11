Cagliari ultimo in classifica, da domani tutti in ritiro

La squadra di Mazzarri si chiuderà ad Assemini per ritrovare serenità e provare a lasciare l'ultimo posto in classifica

Cagliari in ritiro da domani sino a sabato, giorno della partita in casa con l'Atalanta. Quella che ieri sembrava solo un'ipotesi, adesso è realtà. Il presidente rossoblu Tommaso Giulini ha optato per la soluzione drastica per cercare di arginare la crisi di risultati della squadra di Mazzarri. I sardi - che dopo aver perso a Firenze hanno subito altre due sconfitte con Roma e Bologna - si ritroveranno domani nel centro sportivo di Assemini per ritrovare compattezza e concentrazione per provare a risalire in classifica e a lasciare l'ultimo posto.