Cagliari, Semplici ci crede: “Vogliamo battere la Roma. Vediamo l’obiettivo”

Semplici parla alla vigilia della Roma

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa in presentazione al delicato match con la Roma: "Dobbiamo cercare di vincere una partita contro le grandi. Questa la dice lunga sulle problematiche che ha avuto la squadra. Queste ultime due vittorie che sono arrivate ci possono permettere domani contro la Roma di ripetere le prestazioni che ci hanno condotto alla vittoria. Dovremo tirare fuori il meglio di noi stessi perché l’obiettivo può essere lì ma può essere ancora lontano. Non penso che la Roma sia distratta. Tengono sia alla coppa che al campionato, hanno una rosa ampia e ricca di elementi forti. Forse gli episodi stanno girando a nostro favore perché andiamo più cattivi, con la testa e la pazienza giusta: con prestazioni così si riesce a fare bene anche a livello di punti".