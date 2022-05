Cagliari, Mazzarri licenziato per giusta causa. Dietro ci sarebbe una lite

Walter Mazzarri è stato sollevato dall'incarico per giusta causa e non esonerato

Walter Mazzarri è stato sollevato dall'incarico per giusta causa e non esonerato. Il licenziamento dell'ormai ex allenatore del Cagliari non modifica nulla nell'avvicendamento in panchina con Alessandro Agostini, ma cambia parecchio gli scenari sotto il punto di vista economico. Così Gianluca Di Marzio sul proprio sito web. Il Cagliari, infatti, non intende pagare gli stipendi futuri all'allenatore e potrà chiedere anche un risarcimento danni. La vicenda finirà sul tavolo degli organi competenti, nei quali Mazzarri potrà far valere le proprie ragioni.