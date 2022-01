Cagliari, mandato di arresto in patria per Nandez. Che dice: “Sono tranquillo”

Il giocatore rossoblù, attualmente positivo ed in quarantena, è stato denunciato dall'ex compagna

Ci mancava anche questa al Cagliari. Tra problemi di classifica e litigi con alcuni giocatori messi fuori rosa, il club rossoblù deve affrontare anche la situazione relativa ad uno dei suoi elementi più forti, ossia Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano non solo è rientrato dalle vacanze positivo al Covid, ma si è portato dietro anche una denuncia dal proprio Paese. La polizia locale, infatti, ha emesso un mandato di arresto per le accuse dell'ex compagna del calciatore, che lo ha denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Lo stesso Nandez non vuol parlare di fuga riguardo al suo rientro in Italia ed ha detto nella giornata di ieri ad un'emittente uruguaiana: "Sono partito il 29 dicembre visto che dovevo rientrare a Cagliari entro il 31. Quindi è chiaro che io sia partito prima della denuncia presentata contro di me. La mia famiglia e i miei figli sono la cosa più importante, aspetto che la giustizia investighi e mi dia ragione: sono tranquillo".