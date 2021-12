Cagliari in crisi nera, il d.s. Capozucca: “Mazzarri resta, certi giocatori no”

La compagine sarda è penultima in classifica

Dopo la sconfitta di Firenze ed il 3-0 subito in quella occasione, il Cagliari di Walter Mazzarri ha racimolato appena 4 punti grazie ad altrettanti pareggi ed ora naviga nelle acque pericolose della bassissima classifica. Ieri sera la formazione rossoblù ha toccato il fondo, con lo 0-4 subito in casa dall'Udinese ed ecco scattare un silenzio stampa che ha concesso ai microfoni soltanto il d.s. Stefano Capozucca. Tutti già pensavano all'esonero del tecnico toscano ed invece il dirigente ha detto: "Mazzarri resta al suo posto, piuttosto questa è stata l'ultima partita con la maglia del Cagliari per alcuni giocatori, che a gennaio saranno sul mercato. Ci vuole rispetto per tifosi e società, ultimamente ho visto molti atteggiamenti sbagliati sia in campo che fuori".