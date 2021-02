Cagliari, Donadoni perplesso. Per il post-Difra avanza l’ipotesi di un ex viola

Sono ore caldissime in casa rossoblù. La panchina di Di Francesco è tutt’altro che salda e a breve potrebbero arrivare novità sostanziali sul suo futuro. Per sostituirlo in pole ci sarebbe il tecnico Roberto Donadoni, ma strando a quanto raccolto da TMW, quest’ultimo non sarebbe convinto dall’idea di dover lavorare con lo stesso staff usato dal tecnico abruzzese. Motivo per cui il club sardo ardo avrebbe quindi ripreso a negoziare anche con Leonardo Semplici. Sono queste l’ipotesi più quotate per il futuro della panchina del Cagliari, che in questo momento si trova al terz’ultimo posto in classifica staccato di ben 5 lunghezze dalla salvezza.