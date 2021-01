Cacia non ci sta: “La Fiorentina non può stare in bassa classifica”

Alla Fiorentina ha giocato solo pochi mesi nel 2007/08 (con Prandelli) ma Daniele Cacia ha le idee chiare sul blasone della maglia viola: “La Fiorentina non può stare nella parte destra della classifica per importanza della piazza e storia della società” ha detto l’ex attaccante a Radio Sportiva. “Prandelli conosce molto bene Firenze, la società ha puntato sul ritorno di un vecchio cavallo e al momento la scelta sta dando risultati positivi. Cagliari? Mi dispiace per Di Francesco, sono legato a lui, la squadra gioca bene ma non riesce a raccogliere risultati positivi”. CLASSIFICA AGGIORNATA, I VIOLA SI ALLONTANANO DALLA ZONA ROSSA