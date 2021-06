C.t. Argentina annuncia la formazione: “Martinez Quarta fra i titolari”

Lionel Scaloni in conferenza stampa ha rivelato l'undici titolare che partirà domani: c'è anche il viola Martinez Quarta

Il c.t. dell'Argentina Lionel Scaloni ha preso la parola alla vigilia della sfida contro il Cile, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In conferenza stampa ha rivelato l'undici titolare che partirà domani: "Emiliano Martínez, Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico, De Paul, Paredes, Ocampos, Messi, Lautaro Martínez e Di María. Ho deciso per quello che ho visto negli allenamenti".