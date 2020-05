Buone notizie in casa Milan: tamponi tutti negativi, da lunedì si va verso la normalità

Continuano ad arrivare notizie incoraggianti in merito alla ripresa della Serie A. In casa Milan, infatti, tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori rossoneri hanno dato esito negativo. Da lunedì gli allenamenti andranno pertanto verso la “normalità” con lavoro in gruppo a ranghi completi e partitelle. Sarà assente solo Kessie, ancora in quarantena. Da oggi a Milanello sono aggregati cinque ragazzi della ‘primavera’ già risultati negativi ai test. Lo riporta l’ANSA.