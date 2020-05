Il classe 2000 Erling Haaland non smentisce la sua vena realizzativa nemmeno dopo lo stop causato dal Coronavirus ed alla ripresa della Bundesliga apre subito le danze: è suo, infatti, il primo gol del turno, arrivato al 29′ contro lo Schalke, poi sconfitto dal Borussia Dortmund per 4-0 I gialloneri riducono così il gap verso il Bayern Monaco, impegnato domani contro l’Union Berlino, mentre il Lipsia non va oltre l’1-1 contro il Friburgo.

