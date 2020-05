Bundesliga: Todibo insulta Haaland, ma senza pubblico i microfoni lo incastrano

Una scena di quelle che, facile immaginare, si ripetono ad ogni calcio d’angolo: qualche spintone di troppo, volano insulti, dopo la partita amici come prima. Ma senza pubblico, tutto questo non rimane più tra i calciatori, e così ieri, durante Borussia Dortmund-Schalke 04, il difensore Todibo si è rivolto ad Haaland con un’espressione che, tradotta, suona come “Vai a sc**are tua nonna”, che chiunque ha avuto modo di sentire. Per il francese è in arrivo una squalifica, per tutti un avvertimento: certe cose, per un po’, non passeranno più inosservate.