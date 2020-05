La prima giornata dopo il lockdown del campionato tedesco è stata un successo clamoroso. Come riportato dall’ANSA, la Bundesliga ha attirato oltre sei milioni di telespettatori di fronte alla televisione nella sua partita inaugurale. Un incremento del 320 % rispetto al passato per la stessa fascia oraria con audience tv triplicata. Un record assoluto per le emittenti teutoniche.

Tutto sul campionato tedesco sul nostro sito partner www.numericalcio.it