Bundesliga, adesso è ufficiale: scelta la data per la ripresa del campionato

Ora è ufficiale, è arrivato anche l’annuncio del presidente della Lega Calcio. Ottenuto il via libera da Angela Merkel, la Bundesliga ricomincerà sabato prossimo, 16 maggio. Parecchie società avrebbero atteso un’altra settimana, dato che soltanto da lunedì le squadre hanno iniziato ad allenarsi insieme e non a gruppi, ma non c’è tempo, se si vuole finire entro il 30 giugno. La Lega oggi diramerà il calendario che dovrà tenere conto degli intrecci con la coppa, cui mancano due semifinali e la finale per venire assegnata. Oltre ai sospiri di sollievo da parte del calcio, ci sono le polemiche amare dagli altri sport, soprattutto quelli olimpici con atleti che sottolineano i privilegi del mondo del pallone. Lothar Matthäus è ovviamente fra quelli favorevoli alla riapertura, anche perché commentatore di Sky Germania, sul cui sito ha scritto: “Il calcio è la medicina della psiche. Se funziona la ripartenza, molti imiteranno la Bundesliga”. Nel partito dei contrari, si fa sentire spesso un politico della Spd, pure alleata della Merkel al governo. Si chiama Karl Lauterbach, professore epidemiologo, e già nei giorni scorsi aveva parlato di “farsa” riguardo al protocollo di igiene e sicurezza a cui i giocatori si dovranno attenere. “Il riavvio del campionato è un segnale fatale, una decisione falsa e commerciale”, ha detto ieri Lauterbach. Contro anche i Verdi, che hanno parecchi consensi in Germania: “Incomprensibile bonus per i professionisti del calcio”, ha detto Monika Lazar, portavoce delle politiche sportive. Lo scrive Gazzetta.it.

