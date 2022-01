Bucciantini: “Via Vlahovic a gennaio? Mai vista una cosa del genere”

Il noto giornalista non condivide la linea della Fiorentina: "A cosa serve parlarne ogni giorno? Discorso da rimandare a giugno"

"I rumors sulla Juve? Dove giocherà Vlahovic da qui al 2023 lo decide la Fiorentina. La vicenda è molto banale. C'è un giocatore che non sta rinnovando ma c'è ancora un anno e mezzo alla scadenza. C'è una squadra che sta facendo un grande campionato, dopo annate deludenti e che non può privarsi di Vlahovic. Non riesco a spiegarmi questo volerne parlare ogni giorno da parte della Fiorentina. Cosa aggiungi a ripetere ogni giorno le stesse cose, se non aumentare il malumore intorno al giocatore? Non ho mai visto nella storia del calcio squadre che vanno bene e che vendono il loro miglior giocatore a gennaio. La querelle è da rimandare a giugno, quando non credo mancheranno le pretendenti. Adesso devi difendere gli obiettivi della Fiorentina e le prestazioni dei tuoi giocatori migliori".