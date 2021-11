Bucciantini: “Se vendi Vlahovic servono 3 acquisti. Nico dimostra che…”

L'opinionista e il mercato di gennaio: "Non voglio neanche immaginare cessione Vlahovic. Servono acquisti sicuri, come Nico Gonzalez"

"L'acquisto di Nico Gonzalez ti ha fatto capire che quando vai su determinati profili, vai sul sicuro. E poi in campo si vede. La Fiorentina deve andare sul sicuro per poter migliorare in fretta. La società sa cosa ha sbagliato, basta guardare il monte ingaggi che non corrisponde in alcuni singoli al valore sul campo, ma adesso a Firenze si sono create delle condizioni positive da cui partire. Serve rinforzare subito l'attacco. Vlahovic è un giocatore troppo importante, se lo vendi a gennaio ne devi comprare tre. Non prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi".