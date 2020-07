Bucciantini: “Conferma Iachini non è scarsa ambizione. Decisivo sarà il mercato”

“Quando sento dire che la conferma di Iachini significa che non ci sono ambizioni, non sono d’accordo”. Così Marco Bucciantini a Radio Bruno: “A me sarebbe piaciuto De Zerbi, ma se l’alternativa era De Rossi ha fatto bene Commisso. La differenza la fanno le società e i giocatori, non gli allenatori. Il mercato? Amrabat è un grande acquisto e anzi lo inserirei nella top 11 del campionato. Servono acquisti di quel livello anche negli altri reparti, soprattutto un attaccante che mi garantisce dei gol e non sia un’altra incognita. Per andare in Europa bisogna competere con squadre che schierano attaccanti come Dzeko, Milik, Ibrahimovic”.