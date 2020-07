Bucchioni: “Rigori intollerabili in Serie A. Muriel? A Montella non piaceva”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare alcune questioni di attualità. Queste le sue dichiarazioni:

Ribery è un giocatore di 37 anni che nel secondo tempo potrebbe fare ancor di più la differenza. Ma lui è un campione per cultura, abitudine, agonismo e le vuol giocare tutte, senza perdere un minuto. Muriel? La Fiorentina poteva riscattarlo ma il giocatore nel frattempo aveva avuto l’offerta dell’Atalanta. Per me Montella non era innamorato di lui.

Numerosi rigori (CLICCA)? La regola è stata peggiorata e oltre 50 rigori sono intollerabili. Il rigore va dato solo quando ci sono falli evidenti o la volontarietà. Punizione a 2 in area? Nel regolamento esiste ancora, ma ormai non viene più utilizzata. Non capisco perché, forse viene vista come una complicazione aggiuntiva, ma andrebbe chiesto ai dirigenti arbitrali.