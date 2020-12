Bucchioni: “Troppe negatività nello spogliatoio. Ribery? Gli hanno fatto perdere stimoli”

Così Enzo Bucchioni a Radio Bruno sulla crisi della Fiorentina:

Sono ancora convinto che Rocco riporterà la Fiorentina dove merita, ma ha sbagliato a non fare piazza pulita quando è arrivato. La Fiorentina si era salvata all’ultima giornata nel 2019 e andava tagliato completamente il cordone ombelicale, a partire dall’allenatore invece che confermare Montella. Non ci si è liberati di certe negatività nello spogliatoio, poi ci sono state questioni gestite male come quella di Chiesa. Ci sono ancora dei casi interni che vanno risolti. Ribery? A quella età e con il suo curriculum, ha bisogno di stimoli, era venuto a Firenze per divertirsi ma certe promesse non sono state mantenute. Mi risulta non fosse d’accordo neanche con la conferma di Iachini. Spero che Prandelli riesca a rimotivarlo perchè in questo momento è indispensabile.