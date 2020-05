Bucchioni: “Non puoi dare una squadra da CL a Iachini. Campionato? Difficile riparta”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando del futuro del calcio e della Fiorentina: “Il ministro Spadafora ha usato parole di grande buonsenso, il protocollo che è stato studiato è di difficilissima attuazione. Credo che sia improbabile che il campionato possa ripartire. In caso di stop la Federcalcio farà come la Francia, cristallizzando la classifica e assegnando lo scudetto alla Juventus, il Verona andrebbe in Europa da settimo. E’ una soluzione che è già nel cassetto. Il futuro di Iachini? La Fiorentina dovrà decidere in fretta, ma se non finisse il campionato gli elementi di valutazione sarebbero pochi. Dipende anche da che Fiorentina si vuole costruire, se fai una Fiorentina da Champions non puoi metterla in mano a Iachini. Se però il campionato riprendesse, in 12 partite Iachini potrebbe anche spazzare via i dubbi”.