Bucchioni: “Male anche giovanili e femminile, c’è qualcosa che non va”

Così Enzo Bucchioni durante il filo diretto del Pentasport:

Credo che la contestazione dei tifosi abbia fatto peggio, perchè questa squadra è fragile e forse ha più bisogno di essere supportata. La Fiorentina va male non solo con la prima squadra, ma anche con le squadre giovanili e quella femminile. Evidentemente c’è qualcosa che non va, Rocco deve capire cosa c’è e intervenire. L’allenatore del futuro? Purtroppo questa situazione rallenterà ancora la programmazione futura, perchè ora devi conquistarti la salvezza e non puoi pensare alla prossima stagione. Come minimo si perderanno due mesi.