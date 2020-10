Bucchioni: “Iachini non è Guardiola, valore tecnico definito. Per il salto di qualità…”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

La panchina di Iachini è solida, Beppe è protetto da Commisso. In assenza di clamorosi tracolli, sarà lui a terminare la stagione alla guida della Fiorentina. Commisso pensa davvero quello che ci dice, non ci nasconde niente. Iachini lo ha scelto lui e lo difenderà fino alla fine. Il valore di Iachini come allenatore è definito, con il tempo non può certo diventare Guardiola. Iachini deve fare Iachini al massimo del suo livello. I prossimi passi sono definiti. Se la società vuole crescere deve individuare già ora un allenatore top e mettersi in contatto per la prossima stagione. Necessario gettare le basi per un progetto triennale ambizioso.