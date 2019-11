Bucchioni: “E’ tornato il Montella dello scorso anno. Chiesa? Sbagliata la gestione”

Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni del Pentasport, queste le sue dichiarazioni:

Tutti, compreso Commisso, speravano in una situazione di classifica diversa. Si sta disfacendo quello che si era costruito nelle prime settimane di gioco. La positività e l’entusiasmo devono essere date dalla squadra in campo, non dalla dirigenza. Il rapporto con Chiesa e la decisione sull’allenatore sono stati due errori, probabilmente guidati da considerazioni non prettamente calcistiche. Non so che reazione potrà avere Rocco, ci sarà sicuramente un faccia a faccia con l’allenatore, la squadra è spenta e con l’occhio triste. Squadre molli come la Fiorentina non ne ho viste in Serie A nelle scorse settimane. Sembra tornato il Montella che ci ha quasi portato in serie B nella scorsa stagione. Chiesa? Tenerlo in estate era una mossa comprensibile dal punto di vista imprenditoriale, ma bisognava coinvolgere subito il ragazzo ed il padre e fare un accordo un po’ come successe anni fa con Toni. Chiesa non riesce a fare la differenza e tutta la fase offensiva ne risente, senza entusiasmo ed in preda alla negatività, è inconsciamente condizionato. Lui ed il suo entourage sono rimasti scottati anche dal rapporto con i Della Valle, gli avevano promesso un aumento salariale che non è mai arrivato. Tutto questo ha contribuito alla situazione attuale.