Bucchioni: “Destino Viola nella mani di Commisso, servono cambiamenti radicali”

Enzo Bucchioni ha fatto il punto dei temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Alla Fiorentina nell’ultimo anno e mezzo è mancato un gioco su cui costruire i risultati. Quando Prandelli è stato scelto era l’uomo giusto, eravamo in grande difficoltà. Alcuni problemi li ha risolti, ma altri sono più grandi di lui. Non è la sua specialità prendere squadre in corsa. L’eventuale conferma dipenderà dai progetti e soprattutto dalle ambizioni di Commisso. A mio parere serve altro. Confermarlo vorrebbe dire fare lo stesso errore commesso con Montella, qua servono cambiamenti radicali in tante posizioni. Voci su Petrachi, De Zerbi e Italiano? Da quello che mi risulta in questo momento tutti i discorsi sono congelati. Dopo la partita contro l’Udinese sarà guardata la classifica e verranno fatte le valutazioni del caso. Sono tutti nomi validi, ma sbagliato escludere Sarri. Maurizio accetterebbe sicuramente Firenze dietro determinate rassicurazioni.