Bucchioni: “Chiesa è un esterno, ha bisogno di spazio per fare la differenza”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana toccando molte questioni di attualità. Ecco quello che ha detto:

In competizioni come la Coppa Italia si tende sempre a dare il massimo. Quella di domani è una partita che deve far crescere la squadra dal punto di vista mentale e psicologico. La Fiorentina che mi aspetto di vedere domani non è sicuramente quella vista contro il Bologna e la Spal. Chiesa? È un esterno e deve partire vicino la fascia; non può fare la prima o la seconda punta. Federico è un giocatore che vive di spazi partendo dall’esterno, il modulo più adatto a lui è il 4-3-3. Duncan? È un buon giocatore, a centrocampo sa ricoprire tutti i ruoli ma non so se il Sassuolo se ne priverà.