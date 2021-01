Bucchioni: “Kokorin una scommessa, Pradè cerca un esterno. Crotone passaggio chiave”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana durante il consueto Pentasport. Queste le sue valutazioni in vista della sfida salvezza contro il Crotone:

Kokorin è un buon giocatore, ma è una scommessa. È stato fermo un anno per la vicenda del carcere. In seguito ha giocato qualche partita prima di fermarsi nuovamente a Novembre. Fisicamente non può essere al top. Tuttavia nel calcio le motivazioni sono determinanti. Se vuole rimettersi in gioco le qualità atletiche e tecniche si ritrovano. Ovvio che adesso dal mercato mi aspetto altro. Pradè cerca un esterno destro di qualità. Abbiamo Venuti e Caceres in quella posizione, ma con caratteristiche molto difensive. Sarà un mercato povero fatto di occasioni, la Fiorentina rimarrà vigile. Ruolo Callejon? In mezzo al campo non mi piace. Giocatore valido ma è spaesato quando non gioca nel suo ruolo da esterno. Contro il Crotone è una partita da vincere, ma con prudenza. Buttarsi all’assalto disordinato dal primo minuto può costare caro.