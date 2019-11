Brutte notizie per il Parma, Bruno Alves non ci sarà contro la Fiorentina

Tramite i canali ufficiali del Parma, è stato diramato un comunicato su Bruno Alves, giocatore di grande esperienza e colonna della difesa di D’Aversa;

“Pur avendo ieri svolto l’allenamento con il resto del gruppo, non risulta ancora pronto per la completa attività agonistica. Dopo ulteriori accertamenti diagnostici svolti in data odierna, si conferma la necessità di un ulteriore consolidamento della recente lesione muscolare per cui proseguirà con un programma di lavoro differenziato con rivalutazione clinica nel corso della prossima settimana”.