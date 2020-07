Brozovic esagera con l’alcol: rosso bucato e patente ritirata

Prima passa col rosso, poi l’alcoltest non superato e la patente ritirata. Il protagonista di questa vicenda è Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, che nella notte tra venerdì e sabato si è concesso qualche bicchiere di troppo prima di tornare in sella alla sua Rolls Royce in zona Porta Genova. Dopo l’infrazione, l’auto è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri, che hanno scoperto alla guida il giocatore nerazzurro. Il ragazzo croato è stato poi sottoposto al test del palloncino, per il quale è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. Il risultato è stato comunque la patente ritirata per Brozovic, che prosegue il suo periodo complicato dopo i recenti problemi fisici