Brovarone: “Il modulo attuale è una trappola, complicato segnare. Chiesa e Ribery…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Bernando Brovarone:

Soddisfatto dal pareggio di ieri, la gara è stata disputata a ritmi alti. Noi purtroppo giochiamo senza riferimento offensivi. L’equilibrio trovato con il 3-5-2 è una trappola, è veramente difficile fare gol così. Ribery e Chiesa non si possono definire attaccanti, abbiamo un’area completamente vuota non presidiata da nessuno. Se al posto di Badelj ci fosse una mezzala con qualità offensive maggiori girerebbe tutto meglio. A parte questo l’equilibrio difensivo è davvero eccezionale con interpreti singoli che si stanno esprimendo ad altissimi livelli. Uno dei reparti difensivi migliori del campionato. Ieri avrei messo Pedro al posto di Boateng, giocando con la doppia punta di peso. Quando è entrato Vlahovic abbiamo avuto molti più spazi guadagnando campo per i nostri centrocampisti.