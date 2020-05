Brovarone: “Commisso il meglio che potessimo sperare”. E sullo scudetto…

Bernardo Brovarone si sbilancia. E non pone limiti agli orizzonti della Fiorentina. Durante il filo diretto del Pentasport, alla domanda di un ascoltatore sulla possibilità che il club viola possa lottare per lo scudetto in un prossimo futuro, l’opinionista ha risposto:

Secondo me sì. Commisso è la proprietà migliore che potesse capitare alla Fiorentina e sono convinto che nel giro di qualche anno la squadra sarà protagonista in Italia ed in Europa. Certo, sarà difficile competere con le super potenze europee, ma si può creare una solidità e uno standard che diventerà appetibile per molti giocatori importanti.