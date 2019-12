Brovarone: “Dirigenza troppo morbida con Chiesa. Preoccupato per Iachini…”

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Questa è una squadra che per valori tecnici non merita l’attuale posizione di classifica. C’è una grande responsabilità dei giocatori, temo che sia uno dei gruppi peggiori degli ultimi anni. Montella doveva essere mandato via prima, non abbiamo più anima. Sono preoccupato, non so se Iachini riuscirà a mettere i cocci a posto. Da diverse partite abbiamo il terrore dell’avversario, diamo per scontato le sconfitte. La difesa sulla carta sarebbe buona, il centrocampo pure, ma adesso è inesistente. La fine di tutto è stata la sconfitta contro la Lazio e la seguente discussione con squalifica a Ribery. Chiesa ha fatto dei danni inimmaginabili fuori dal campo, la sua vicenda ha condizionato tutti. La dirigenza è stata troppo morbida con lui, serviva più durezza.