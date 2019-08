Brocchi sulla Coppa Italia: “Tornare a Firenze sarebbe una grande emozione”

L’allenatore del Monza ed ex viola Christian Brocchi ha commentato la possibilità di incontrare la Fiorentina in Coppa Italia a margine del passaggio di turno di ieri: “Col Benevento, al prossimo turno, sarà bello. Andare a Firenze dopo la stagione che ho fatto da giocatore sarebbe veramente emozionante da allenatore. Ci sarebbe la soddisfazione di aver battuto una squadra fortissima come quella campana e il poter giocare contro la Fiorentina che per me non è una partita come le altre”. IL TABELLONE DELLACOPPA ITALIA