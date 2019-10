Brocchi rivela: “Il mio Monza si ispira alla Fiorentina di Prandelli”

Con il suo Monza stava per buttare fuori la Fiorentina dalla Coppa Italia. Poi si è messo a macinare punti in campionato, dove è saldamente in testa alla classifica (Serie C girone A) con 8 vittorie ed 1 sconfitta nelle prime 9 giornate. Cristian Brocchi si gode il momento e racconta che per i suoi metodi ha preso ispirazione dalla stagione da giocatore trascorsa a Firenze nel 2005/06: “Capello è il mio mentore, ma il mio Monza assomiglia per sistema di gioco a una squadra di Ancelotti. Anche se per dinamiche e concetti sembra la Fiorentina di Prandelli” ha detto Brocchi alla Gazzetta dello Sport.