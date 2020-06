Brocchi: “Cutrone e Locatelli cresciuti grazie alla panchina, vi spiego”

L’attuale allenatore del Monza Cristian Brocchi si è confessato ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le dichiarazioni più interessanti riguardo alla sua lunga esperienza nel settore giovanile del Milan:

Sono ancora legato a tutti i ragazzi che ho allenato nel mio percorso. La qualità che ho avuto io in quegli anni era di non pensare al mio percorso di allenatore per arrivare in alto, ma a formare i calciatori pensando al loro bene. Non è detto che un allenatore del settore giovanile debba vincere per arrivare in alto. Nel Milan c’erano Cutrone e Locatelli, calciatori che in un settore giovanile nessun allenatore può pensare di lasciare fuori. Invece io l’ho fatto, e non perché ero matto, ma perché stavo provando a formare in loro una mentalità vincente. A volte i giovani capiscono solo i fatti.