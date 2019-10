Brescia: Tremolada vice Tonali. Balotelli-Donnarumma coppia d’attacco contro la Fiorentina

E’ un vero peccato, che l’attenzione non si sia concentrata su quello che è successo in campo a livello tecnico fra Brescia e Vojvodina. Non solo ma anche perché nei minuti a disposizione fra un’interruzione e l’altra – tra un colpo di testa dell’allenatore serbo e l’invasione dei suoi tifosi a caccia di vessilli albanesi – in un pomeriggio teso la squadra di Corini ha mostrato una forma fisica e mentale in crescita. Progressi sul piano del gioco e della compattezza tattica.

Il test di Orzinuovi – scrive La Gazzetta dello Sport – ha confermato che l’impiego di Tremolada in cabina di regia è qualcosa di più di un esperimento. Il vice Tonali ha le caratteristiche per essere playmaker più vicino alla propria area che a quella avversaria. Già questa mattina il Brescia torna in campo per una seduta di allenamento a Torbole Casaglia. Da verificare le condizioni di Magnani e Viviani, più vicini al rientro nell’elenco dei convocati rispetto agli altri lungodegenti Ndoj e Torregrossa. Stando così le cose, fra 8 giorni con la Fiorentina il Brescia potrebbe schierarsi con il consueto 4-3-1-2 con Joronen fra i pali, Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella (o Mateju) a sinistra, Bisoli, Tonali e Dessena centrocampisti, Romulo a sostegno delle punte Balotelli e Donnarumma. L’alternativa: Spalek trequartista, Romulo mezz’ala e fuori Dessena