Brescia, Sabelli sempre presente. Dietro a Castrovilli per contrasti vinti

Il Corriere di Brescia si concentra su Stefano Sabelli, in campo 26 partite su 26. E’ terzo in Serie A per numero di falli subiti (60, il migliore è il torinista Belotti con 71) e il quarto per contrasti vinti (176, qui domina il fiorentino Castrovilli). Il bresciano è davanti a tutti anche per interventi in scivolata, ben 67 (due e mezzo a partita), tre in più del compagno di squadra Bisoli, mentre l’atalantino Palomino è distante 7 lunghezze.