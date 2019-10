Brescia, caos in amichevole col Vojvodina: i tifosi serbi invadono il campo, partita sospesa

Scordatevi il clima familiare dell’amichevole di qualche giorno fa ad Orzinuovi, con il Brescia vittorioso per 11-0 sulla Bagnolese e Balotelli in gol per tre volte. Oggi, in un altro test contro i serbi di Vojvodina, lo spettacolo è stato decisamente diverso. Due sospensioni, un’invasione di campo da parte dei tifosi ospiti e partita chiusa anzitempo. Un epilogo amaro, che ha rovinato un’esibizione iniziata nel migliore dei modi: all’ingresso in campo, entrambe le squadre avevano indosso una maglietta bianca, dedicata a Mihajlovic, con la scritta “Forza Sinisa”.

DUE INTERRUZIONI – La prima sospensione è avvenuta dopo appena 31′. L’arbitro espelle l’allenatore ospite, Lalatovic, che non ci sta e minaccia di richiamare la sua squadra negli spogliatoi. Dopo circa un quarto d’ora il match ricomincia, ma è definitivamente sospeso nella ripresa. Dalla parte opposta alla tribuna con gli spettatori qualcuno sventola una bandiera albanese. Gli ospiti la prendono come una provocazione e invadono in campo per recuperare il vessillo. Partita sospesa di nuovo, questa volta definitivamente, e squadre in anticipo negli spogliatoi. Per la cronaca, il Brescia era in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Donnarumma e Bisoli.

