Brescia, Balotelli non si allena più: assente contro la Fiorentina

Non è finita finché non è finita, recita il detto inglese. Sempre valido, a maggior ragione nel caso Balotelli-Brescia. La chiusura di una vicenda decisamente amara, con entrambe le parti deluse e risentite, non è ancora dietro l’angolo: tutto si definirà a colpi di rivendicazioni legali. Ma una certezza c’è: Mario – scrive La Gazzetta dello Sport – non giocherà più in questo campionato nella squadra della sua città. Nemmeno più si allena in biancazzurro: dopo giorni a sgambare da solo, fuori dal gruppo, ieri Balo non si è ripresentato a Torbole Casaglia. Balotelli ha chiesto il reintegro nel gruppo o in caso contrario un risarcimento di 400 mila euro; Cellino ha replicato mostrandosi pronto a ricorrere per la risoluzione uniterale del contratto. Il giocatore vuole far valere i diritti che ritiene di vantare ancora, la società ha preparato un dossier con i suoi errori e pensa al licenziamento. La rottura è totale.