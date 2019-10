Brambati: “Ribery doveva andare al Milan, non alla Fiorentina”

Ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato l’ex giocatore Massimo Brambati: “Il Milan non mi stupisce, l’avevo detto già in estate che Giampaolo non andava bene. È un allenatore che ha nel suo curriculum cinque esoneri, due decimi posti e un nono posto, non puoi prendere un allenatore del genere per andare in Champions League. Non è un allenatore che ha dimestichezza con le vittorie. Poi non è stato fatto un mercato adeguato. Ribery non doveva andare alla Fiorentina, doveva andare al Milan. Da lì cominciarono a nascere i dissapori tra la nuova dirigenza e il vecchio allenatore, che era Gattuso e che aveva chiesto tre giocatori d’esperienza e non sette giovani”.