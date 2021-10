Borja Valero: “Volevo la Fiorentina. Meglio il Lebowski che altre di A”

Il centrocampista spagnolo non voleva più lasciare Firenze: "Ora vivo il calcio in modo più tranquillo. Ma il tifo è incredibile"

Intervistato dall'emittente spagnola Movistar, Borja Valero ha raccontato la sua scelta di lasciare il calcio professionistico e rimettersi in gioco con i dilettanti del Centro Storico Lebowski: "Non volevo ritirarmi, volevo continuare a giocare e volevo continuare a giocare nella Fiorentina. Mi avevano cercato altre squadre di serie A, ma ho scelto di vivere il calcio in maniera più tranquilla" le parole riportate da tmw.

"Ovviamente mi sento un privilegiato, ho avuto la fortuna di essere calciatore e ora questo è un modo per tornare più vicino alla comunità. Ho fatto un colloquio coi ragazzi del Lebowski in un bar. Mi hanno spiegato tutte le cose belle che stanno facendo, ma da parte mia c'era già la convinzione di poter dire di sì. Mi sento bene, è la verità. Il tifo è impressionante, ho vissuto anche categorie inferiori in Spagna e non ho visto molte squadre con così tanti tifosi. Consiglierei a tutti di venire a vedere una partita per respirare l'atmosfera che c'è" conclude Borja Valero.