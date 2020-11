Bonera: “Contento per risultato e prestazione. Donnarumma? Campione, quando serve c’è”

L’allenatore rossonero Daniele Bonera ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina: “Questo è un gruppo vero, sano, con dei valori. Pioli si è complimentato in videochiamata con il gruppo. Romagnoli? Mi sono perso l’esultanza, ma ho goduto per il gol e ho pensato a dare indicazioni. Sono contento per il risultato e per la prestazione. Kessie è centrale nel nostro gioco, Calabria è cresciuto e siamo contenti. Sapevamo che ci sarebbe servita la grande esperienza di Kjaer. Donnarumma? I campioni fanno queste prestazioni, quando serve c’è”.

LEGGI ANCHE – PAGELLE VN: Pezzella ancora in affanno. Castrovilli e Ribery, dove siete?